Семья скончавшегося из-за холодов в Техасе мальчика подала иск на 100 млн долларов

Семья мальчика, скончавшегося из-за переохлаждения в результате отключения электричества в штате Техас, подала судебный иск к группе энергетических компаний ERCOT. Об этом сообщает телеканал KHOU.

По данным издания, 11-летний Кристиан скончался 16 февраля в городе Конро, проведя ночь в трейлере без электроэнергии. Как утверждает семья, к гибели ребёнка привело переохлаждение, но официальная причина ещё не установлена.

Семья подала иск на 100 миллионов долларов. Энергетическая компания выразила соболезнования в связи с трагедией, однако заметила, что отключение электричества в той ситуации было оправданным, так как вся электросеть Техаса была на грани коллапса.

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