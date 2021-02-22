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Семья скончавшегося из-за холодов в Техасе мальчика подала иск на 100 млн долларов

Всего из-за непогоды в штате скончалось 58 человек.

22 февраля 2021, 03:17
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip

Семья мальчика, скончавшегося из-за переохлаждения в результате отключения электричества в штате Техас, подала судебный иск к группе энергетических компаний ERCOT. Об этом сообщает телеканал KHOU.

По данным издания, 11-летний Кристиан скончался 16 февраля в городе Конро, проведя ночь в трейлере без электроэнергии. Как утверждает семья, к гибели ребёнка привело переохлаждение, но официальная причина ещё не установлена.

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Семья подала иск на 100 миллионов долларов. Энергетическая компания выразила соболезнования в связи с трагедией, однако заметила, что отключение электричества в той ситуации было оправданным, так как вся электросеть Техаса была на грани коллапса.

Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов более четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в Техасе в последние дни опускалась до минус 26 градусов. Стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов — с 50 долларов до девяти тысяч за мегаватт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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