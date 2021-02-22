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Долги по штрафам ГИБДД за 2020 год увеличились почти на миллиард

Средняя сумма санкций составляет 830 рублей.

22 февраля 2021, 02:41
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По итогам 2020 года суммарный долг по штрафам ГИБДД вырос почти на один миллиард рублей и сейчас составляет 11,3 миллиарда. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов РФ, передаёт ТАСС.

Всего же на 1 января в производстве находилось более 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов на общую сумму 11,3 миллиарда рублей. А годом ранее она составляла 10,4 миллиарда. Средняя сумма санкций составляет 830 рублей.

Штрафы вырастут: ГИБДД накажет водителей за пьянство и лихачество

Штрафы вырастут: ГИБДД накажет водителей за пьянство и лихачество

В пресс-центре МВД России уточнили, что благодаря видеокамерам в 2020 году вынесли 145,5 миллиона постановлений об административных правонарушениях собственникам транспортных средств, что почти на 20% больше, чем в 2019-м. Самый большой процент занимают штрафы за превышение скорости (124 миллиона). Также в тройку входят несоблюдение дорожных знаков или проезжей разметки (13,6 миллиона) и проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (5,2 миллиона).

Меньше всего представлений касается нарушений правил ПДД пешеходом или иным лицом (1,4 миллиона), а также непредоставления преимущества пешеходам (1,2 миллиона).

Ранее Лайф сообщал, что ГИБДД может отменить штрафы, полученные в непогоду.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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