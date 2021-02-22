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Пушков указал на двойные стандарты американских СМИ в отношении Байдена и Трампа

Он также заявил о тотальном перерождении журналистики.

22 февраля 2021, 02:14
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Сенатор Алексей Пушков указал на двойные стандарты американских СМИ в отношении нынешнего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он написал в своём канале в "Телеграме".

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Так член Совфеда отреагировал на публикацию канала Police Frequency, в которой говорится о 100 тысячах жертв коронавируса с момента прихода демократа Байдена к власти.

"Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наёмных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов", — уточнил Пушков, добавив, что в Штатах идёт тотальное перерождение журналистики.

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Ранее Пушков рассказал, кто может стать следующим президентом Штатов. Сенатор также называл четыре главных вызова России в этом году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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