В Китае рассказали, кто виноват в деградации отношений с США

Полная деградация отношений между КНР и США произошла по вине администрации экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сказал глава МИД Поднебесной Ван И.

По его словам, в последние несколько лет отношения между Пекином и Вашингтоном отклонились от нормального пути. Как утверждается, они столкнулись с самыми серьёзными трудностями с момента их установления.

"Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьёзной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него", — уточнил Ван И.

Также он заявил, что Штаты должны отказаться от предрассудков и необоснованных подозрений в отношении Поднебесной, чтобы нормализовать отношения между странами. Кроме того, как утверждает Ван И, Америка должна прекратить поддерживать "сепаратистские силы" на Тайване.

"Призываем США перестать очернять Коммунистическую партию Китая (КПК) и политическую систему КНР, прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, а также перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете", — резюмировал глава МИД КНР.

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