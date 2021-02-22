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Эксперт назвал способы проверить автомобиль перед покупкой на вторичном рынке

Машины могли быть в ДТП, находиться в розыске или даже тонуть.

22 февраля 2021, 01:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Многие автомобили на вторичном рынке могут оказаться с техническими дефектами, даже если они идеально выглядят внешне. Узнать о машине всё до покупки можно через специальные сервисы, рассказал основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальные сервисы и приложения — там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

Однако не всегда информация о ДТП есть в подобных базах. Фактический осмотр автомобиля тоже очень важен, лучше всего это делать утром или днём на открытом пространстве, советует Мигаль. Так можно разглядеть болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие и другие составляющие автомобиля.

Ржавчина на корпусе может рассказать очень многое о прошлом машины. Так, её наличие свидетельствует о тяжёлой аварии, плохом состоянии кузова или о том, что автомобиль тонул. Особенно это преследует японские машины, которые из-за погодных особенностей страны часто заливает во время тайфунов и ливней. Помимо ржавчины об этом может поведать специфический запах салона, заметил эксперт.

Ранее эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире, и это не БМВ с "Мерседесом".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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