В Японии обеспокоились размещением российских средств радиоэлектронной борьбы на Курилах
Жители страны также опасаются, что Москва может легко "оттяпать" половину Хоккайдо.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Японское издание Sankei Shimbun опубликовало статью, в которой рассказывается о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По данным издания, которое ссылается на Минобороны Японии, военные РФ в последнее время развернули в этом районе новейшие системы РЭБ. При этом утверждается, что потенциал Москвы в ведении электронной и электромагнитной войны один из сильнейших на планете.
Жители Японии отреагировали на статью и серьёзно обеспокоились. Некоторые из них боятся, что Россия "может отобрать половину Хоккайдо".
"Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" — отметил один из пользователей.
Другой поинтересовался, будут ли японские власти что-то делать либо всё закончится "холостыми выстрелами сожалений". Некоторые жители страны призвали немедленно направить огромные партии оружия на Хоккайдо и заявили о необходимости обзавестись собственным электромагнитным оружием. Однако нашлись и те, кто порекомендовал другим пользователям остыть и умерить пыл.
"Остыньте немного! А то дождётесь, что русские разместят на "северных островах" ещё и ядерные ракеты!" — подчеркнул пользователь.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова к развитию двусторонних отношений с Японией, но Москва не намерена делать то, что противоречит конституции.
Напомним, споры РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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