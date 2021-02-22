Вирусолог назвал переболевшим коронавирусом лучшее время для вакцинации
Если нам придётся жить с ковидом, время от времени нужно будет "подкалываться", заметил он.
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Переболевшие коронавирусом люди должны активно следить за уровнем антител и сдавать анализы примерно раз в два месяца. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"После перенесённой болезни лучше пойти и сдать анализы на антитела. Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", — приводит его слова РБК.
Чепурнов отметил, что на вакцинацию от CoViD-19 уже перенёсшим инфекцию следует идти тогда, когда уровень антител приблизится к так называемой серой зоне, то есть когда он находится между положительным и отрицательным значениями. Вирусолог уточнил, что каждому человеку придётся время от времени "подкалываться" той или иной вакциной, которых в ближайшее время может появиться десятки.
Также Чепурнов заметил, что переболевшим, возможно, хватит только одной дозы прививки, так как первичная иммунизация организма происходит во время болезни.
Ранее такое же мнение высказала врач-инфекционист из Израиля Галина Гольцман, при этом уточнив, что подобное утверждение нуждается в проверке и сборе дополнительных данных.
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