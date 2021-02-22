Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США 139-летний дом "переехал" на новый адрес прямо по улицам города — видео

Владельцу здания пришлось потратить 400 тысяч долларов и договориться с 15 городскими комитетами.

22 февраля 2021, 01:54

В Сан-Франциско, штат Калифорния, владелец 139-летнего викторианского дома решил перевести его на новый адрес прямо по улицам города. Об этом сообщает издание Hoodline.

Большое зелёное здание 1882 года постройки погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика перевезли на шесть кварталов. Несколько сотен горожан выстроились на тротуарах, чтобы наблюдать за необычным действием.

С глаз долой: в Атлантик-Сити снесли 39-этажное здание казино "Трамп-Плаза"

С глаз долой: в Атлантик-Сити снесли 39-этажное здание казино "Трамп-Плаза"

Чтобы получить разрешение на перевозку дома, владелец Тим Браун должен был договориться с 15 городскими агентствами и заплатил 400 тысяч долларов. Для реализации плана были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Отмечается, что это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.

Викторианский дом расположится рядом со зданием неработающего морга этого же времени, и весь комплекс будет отреставрирован. А вот на месте освободившегося участка планируется возведение восьмиэтажного здания на 48 квартир.

Ранее Лайф показал, как в Кирове взорвали 40-метровую башню времён СССР.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1