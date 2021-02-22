В США 139-летний дом "переехал" на новый адрес прямо по улицам города — видео

“It’s like a Mardi Gras procession”: Crowd follows 139-year-old S.F. Victorian's trek to new home. Watch the video and read the full story here: https://t.co/TcLPHigtwb pic.twitter.com/IJacdyB16W — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 22, 2021

В Сан-Франциско, штат Калифорния, владелец 139-летнего викторианского дома решил перевести его на новый адрес прямо по улицам города. Об этом сообщает издание Hoodline.

Большое зелёное здание 1882 года постройки погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика перевезли на шесть кварталов. Несколько сотен горожан выстроились на тротуарах, чтобы наблюдать за необычным действием.

Чтобы получить разрешение на перевозку дома, владелец Тим Браун должен был договориться с 15 городскими агентствами и заплатил 400 тысяч долларов. Для реализации плана были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Отмечается, что это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.

Викторианский дом расположится рядом со зданием неработающего морга этого же времени, и весь комплекс будет отреставрирован. А вот на месте освободившегося участка планируется возведение восьмиэтажного здания на 48 квартир.

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