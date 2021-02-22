Диетолог рассказала, с какой начинкой лучше всего выбирать шоколад

Из всего многообразия начинок для шоколада самой полезной являются орехи, даже несмотря на их жирность. Как утверждает врач-диетолог Наталья Нефёдова, именно это может сделать желанный продукт по-настоящему ценным.

"С точки зрения вкуса — это предпочтение каждого, а с точки зрения пользы я бы выбрала орехи. Они, конечно, сами по себе очень жирные, но это хороший, полезный жир. Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3", — подчеркнула Нефёдова в беседе с радио Sputnik.

А вот к разного рода экзотическим начинкам, таким как перец или лепестки роз, нужно относиться предельно осторожно. Зачастую таким наполнителем может оказаться обычная вкусовая добавка.

Кроме того, Нефёдова заявила, что съедать по плитке шоколада в день может себе позволить далеко не каждый. К примеру, это могут сделать спортсмены, которые сжигают огромное количество калорий.

"Для человека, который съедает две тысячи килокалорий в день, плитки, наверное, многовато. Это будет целый приём пищи, но человек не получит нутриентов, которые получает, например, из салата, рыбы, крупы. Если вы съедите плитку шоколада дополнительно к приёму пищи, у вас будет избыток килокалорий в день", — отметила диетолог.

Врач также посоветовала не запивать тёмный шоколад кофе или чаем из-за того, что в них содержатся вещества, которые не дают впитываться металлам (цинку и магнию), содержащимся в шоколаде.

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