Российское посольство приветствовало высылку из США бывшего охранника нацистского концлагеря

Российская сторона позитивно оценила решение властей США о высылке в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме 95-летнего Фридриха Бергера. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Штатах, которое опубликовано в "Твиттере".

"Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", — сказано в сообщении дипмиссии.

Кроме того, дипломаты отметили, что решение о депортации Бергера имеет ещё большее значение в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.

Добавим, что об экстрадиции бывшего охранника нацистского концлагеря стало известно в минувшие выходные. При этом решение о депортации было принято в прошлом году.

По данным органов правосудия США, Бергер был охранником концлагеря недалеко от Меппена в Нижней Саксонии и, таким образом, являлся "активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества". Мужчина переехал в Америку в 1959 году и долгие годы продолжал получать пенсию ФРГ. Он не стал отрицать своего прошлого, однако пытался оправдаться тем, что всего лишь выполнял приказы руководства. Отметим, что он охранял внешний лагерь концлагеря Нойенгамме, в котором, согласно данным американских властей, содержались в "ужасных" условиях и работали "до изнеможения и смерти" евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы.

Пока неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом в Германии. В декабре 2020-го прокуратура в городе Целле сообщила, что разбирательство против него прекращено из-за отсутствия доказательств.

Ранее в Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеря. Бывшего эсэсовца сочли виновным в содействии убийству 5,2 тысячи человек. В суде он признал, что был осведомлён об убийствах, слышал крики истязаемых.

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