Байден почтит минутой молчания память около 500 тысяч умерших от коронавируса американцев

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис проведут 22 февраля церемонию минуты молчания в память о почти полумиллионе погибших от коронавируса. Об этом свидетельствует график американского лидера, распространённый пресс-службой Белого дома.

"Президент выступит с речью о людях, погибших из-за CoViD-19... Президент, первая леди, вице-президент и второй джентльмен проведут на закате минуту молчания и церемонию зажжения свечей", — говорится в расписании главы государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в Штатах число случаев заражения ковидом превышает 28 миллионов. При этом летальных исходов в стране зафиксировано 498 879. США занимают первое место в мире по обоим показателям.

Однако, как сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои данные, число погибших из-за коронавируса в Америке уже превысило отметку в 500 тысяч и составляет 500 704.

Ранее сообщалось, что жителям Соединённых Штатов с большой долей вероятности придётся носить медицинские маски и в 2022 году.

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