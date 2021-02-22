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Президент Венесуэлы рассказал, что мечтает вернуться к работе водителем автобуса

В молодости глава государства состоял в профсоюзе работников метро Каракаса.

22 февраля 2021, 04:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1363653101853548545/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicolás Maduro</a></p>

Фото © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что после отставки с должности планирует вернуться к работе водителем автобуса. Об этом он заявил на встрече с работниками транспортной отрасли.

"Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий", — сказал президент, слова которого приводит телеканал VTV.

В ходе встречи Мадуро одобрил создание Национальной школы транспорта, целью которой является подготовка перевозчиков на национальном уровне. Он также получил награду за 30 лет работы в качестве водителя наземного транспорта.

С подросткового возраста Мадуро являлся членом левых организаций, из школы его отчислили за организацию забастовки. Кроме того, он входил в профсоюз работников метро Каракаса и был водителем автобуса. С апреля 2013 года он занимает пост президента Венесуэлы.

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Ранее Лайф сообщал, что Мадуро опубликовал свой номер телефона и попросил добавить его в чаты в мессенджерах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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