"На жену тратишь больше": Юморист из "Кривого зеркала" рассказал, за что любит проституток

Юморист из телепередачи "Кривое зеркало" Александр Морозов поделился пикантными подробностями личной жизни. На своём канале в "Ютубе" комик признался, что хорошо относится к девушкам лёгкого поведения.

"Да, бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или на девушку тратишь больше денег", — отметил Морозов.

Кроме того, юморист заявил, что у него был роман с такой девушкой. По его словам, она в то время жила в Твери.

"Мы с ней настолько сдружились, кстати, не на почве секса. Конечно, в этом плане было нормально всё. Просто очень весёлая девчонка. Она потом ко мне много-много раз приезжала домой в гости, не на работу, а просто мы подружились", — уточнил он.

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