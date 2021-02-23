Савченко предрекла Украине череду новых майданов
Страна уже раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах, считает она.
Надежда Савченко. Фото © Facebook / Надія Савченко
Украине не удастся избежать новых майданов и катастрофических потрясений по вине нынешней власти, которая объявила собственным гражданам "войну на истощение", применяя тактику "мелких порезов". С таким заявлением выступила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Забудьте про Майдан, поскольку за то, что произошло, вам уже никто не ответит. Сегодня нам необходимо двигаться вперёд. Против нас применяется тактика мелких порезов. Нас добивают в социальном плане. Украинцев это истощает. Хочу ответить, у нас впереди ещё не один Майдан и не один раскол", — сказала она в эфире телеканала "Наш".
По мнению Савченко, во время госпереворота в 2014 году не победила ни одна из сторон — ни прозападная, ни провосточная. Она считает, что Украина уже раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах. Бывшая наводчица батальона "Айдар" тем не менее хочет "верить в светлое будущее страны и жить в безопасности, а не под ударами "градов".
Ранее Савченко назвала введённый на Украине "карантин выходного дня" большой глупостью и преступлением против граждан страны.
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