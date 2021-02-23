Цена биткоина рухнула более чем на 16%

Рекордный взлёт в цене биткоина сменился таким же стремительным падением. Самая популярная криптовалюта в мире в ходе торгов рухнула на 16,38% — до 45 615 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:57 мск.