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Цена биткоина рухнула более чем на 16%

Курс цифровой валюты уже упал с 58 до 45 тысяч долларов.

23 февраля 2021, 12:51
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/180352740/stock-photo-golden-bitcoins-on-grey.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Рекордный взлёт в цене биткоина сменился таким же стремительным падением. Самая популярная криптовалюта в мире в ходе торгов рухнула на 16,38% — до 45 615 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:57 мск.

Колебания биткоина на торгах продолжаются. По состоянию на 15:29 цифровая валюта немного прибавила в цене и достигла отметки в 46 751 доллар.

Биткоин резко потерял более 8% стоимости

Биткоин резко потерял более 8% стоимости

Ранее биткоин начал стремительно дорожать и побил сразу несколько исторических максимумов. Стоимость криптовалюты остановилась на рекордной отметке в 58 тысяч долларов, после чего начался обвал. Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск счёл цену на криптовалюту чрезмерно завышенной. По его мнению, биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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