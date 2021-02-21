Рекорды продолжаются. Биткоин пробил историческую отметку в $58 тысяч
Только за последние несколько суток он прибавил в цене сразу несколько тысяч долларов.
Фото © Pixabay
Стоимость одного биткоина достигла очередной исторической отметки. На сей раз за единицу ведущей криптовалюты мира предлагают чуть более $58 тысяч.
По данным сервиса CoinDesk, в пиковый момент за биткоин давали более $58,2 тысячи. После этого курс немного скорректировался и чуть замедлил рост.
Добавим, что за последние несколько дней это далеко не первый исторический максимум, который обновляла стоимость биткоина. Днём ранее она перевалила за отметку в $57 тысяч.
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