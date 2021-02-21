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Рекорды продолжаются. Биткоин пробил историческую отметку в $58 тысяч

Только за последние несколько суток он прибавил в цене сразу несколько тысяч долларов.

21 февраля 2021, 20:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость одного биткоина достигла очередной исторической отметки. На сей раз за единицу ведущей криптовалюты мира предлагают чуть более $58 тысяч.

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По данным сервиса CoinDesk, в пиковый момент за биткоин давали более $58,2 тысячи. После этого курс немного скорректировался и чуть замедлил рост.

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Добавим, что за последние несколько дней это далеко не первый исторический максимум, который обновляла стоимость биткоина. Днём ранее она перевалила за отметку в $57 тысяч.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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