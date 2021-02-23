Галкин показал подарок Примадонны сыну на День защитника Отечества

Российский шоумен Максим Галкин показал поклонникам, какой подарок его супруга Алла Пугачёва сделала сыну Гарику на День защитника Отечества. Фотографию он опубликовал в "Инстаграме".

"Гарику мама с Лизой подарили рубашку, как у папы, — он такой счастливый", — написал артист в соцсети.

Действительно, на опубликованной фотографии Максим Галкин вместе с сыном сидят на лестнице в абсолютно одинаковых жёлтых рубашках в чёрную клетку. Подписчики тут же оценили чувство стиля мужчин и принялись поздравлять их с праздником. Кто-то из пользователей даже пошутил, что теперь Пугачёва и её дочь через две недели получат такие же рубашки.

А ранее Лайф рассказывал про скандал, который произошёл в новой и уже весьма популярной соцсети Clubhouse. Там неизвестный пользователь от имени Аллы Пугачёвой полтора часа общался с другими юзерами, в том числе и с известными блогерами.

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