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Галкин показал подарок Примадонны сыну на День защитника Отечества

Лестные комментарии пользователей не заставили себя ждать.

23 февраля 2021, 12:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxgalkinru</a></p>

Фото © Instagram / maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин показал поклонникам, какой подарок его супруга Алла Пугачёва сделала сыну Гарику на День защитника Отечества. Фотографию он опубликовал в "Инстаграме".

"Гарику мама с Лизой подарили рубашку, как у папы, — он такой счастливый", — написал артист в соцсети.

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Действительно, на опубликованной фотографии Максим Галкин вместе с сыном сидят на лестнице в абсолютно одинаковых жёлтых рубашках в чёрную клетку. Подписчики тут же оценили чувство стиля мужчин и принялись поздравлять их с праздником. Кто-то из пользователей даже пошутил, что теперь Пугачёва и её дочь через две недели получат такие же рубашки.

А ранее Лайф рассказывал про скандал, который произошёл в новой и уже весьма популярной соцсети Clubhouse. Там неизвестный пользователь от имени Аллы Пугачёвой полтора часа общался с другими юзерами, в том числе и с известными блогерами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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