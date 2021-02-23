Галкин показал подарок Примадонны сыну на День защитника Отечества
Лестные комментарии пользователей не заставили себя ждать.
Фото © Instagram / maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин показал поклонникам, какой подарок его супруга Алла Пугачёва сделала сыну Гарику на День защитника Отечества. Фотографию он опубликовал в "Инстаграме".
"Гарику мама с Лизой подарили рубашку, как у папы, — он такой счастливый", — написал артист в соцсети.
Действительно, на опубликованной фотографии Максим Галкин вместе с сыном сидят на лестнице в абсолютно одинаковых жёлтых рубашках в чёрную клетку. Подписчики тут же оценили чувство стиля мужчин и принялись поздравлять их с праздником. Кто-то из пользователей даже пошутил, что теперь Пугачёва и её дочь через две недели получат такие же рубашки.
А ранее Лайф рассказывал про скандал, который произошёл в новой и уже весьма популярной соцсети Clubhouse. Там неизвестный пользователь от имени Аллы Пугачёвой полтора часа общался с другими юзерами, в том числе и с известными блогерами.
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