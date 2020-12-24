Галкин ответил на слухи о "выдвижении" Пугачёвой в депутаты Госдумы

Информация о том, что со звездой эстрады ведутся переговоры, появилась в одной из российских газет.

Видео © Instagram / maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруге Алле Пугачёвой якобы предложили баллотироваться в Государственную думу от "Единой России" в следующем году. Ранее такая информация появилась в СМИ. Галкин опубликовал в своём инстаграме ролик, в котором заявил, что, даже если бы такое предложение поступило, Примадонна бы от него отказалась.

— Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются... Я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет и ни в какую Госдуму не собирается, — сообщил Галкин, уточнив, что аналогичную позицию занимает и он сам.