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Регион
Опубликовано 24 декабря 2020, 14:58
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Галкин ответил на слухи о "выдвижении" Пугачёвой в депутаты Госдумы

Информация о том, что со звездой эстрады ведутся переговоры, появилась в одной из российских газет.

Видео © Instagram / maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруге Алле Пугачёвой якобы предложили баллотироваться в Государственную думу от "Единой России" в следующем году. Ранее такая информация появилась в СМИ. Галкин опубликовал в своём инстаграме ролик, в котором заявил, что, даже если бы такое предложение поступило, Примадонна бы от него отказалась.

Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются... Я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет и ни в какую Госдуму не собирается, — сообщил Галкин, уточнив, что аналогичную позицию занимает и он сам.

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Ранее Лайф рассказывал, что Максим Галкин публично и очень трогательно поздравил Аллу Пугачёву с 19-летней годовщиной свадьбы.

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Роман Имполитов
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