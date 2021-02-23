Путин и Лукашенко провели телефонный разговор после личной встречи в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после личной встречи в Сочи. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, общение прошло в рамках развития переговоров, прошедших накануне. Стороны обсудили вопросы кооперации в ВПК и усиление совместных оборонных систем.

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)", — сообщили БелТА в пресс-службе президента Белоруссии.

Также были подняты темы выравнивания условий жизни людей и деятельности предприятий в союзном государстве.

На встрече же Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако заявил, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

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