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Встреча Путина с Лукашенко в Сочи продолжалась более шести часов

Лидеры двух стран обсудили интеграцию, открытие границ и вакцину от коронавируса.

22 февраля 2021, 18:13
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Белоруссии</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Белоруссии

В Сочи завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов. В ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы, покатались на лыжах и снегоходах, а также вместе пообедали.

Лидеры поговорили об интеграции стран, финансовой поддержке, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также обсудили наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Александр Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Обнародовано видео с обеда Путина и Лукашенко после катания на снегоходах

Обнародовано видео с обеда Путина и Лукашенко после катания на снегоходах

Лукашенко также отметил важность возобновления железнодорожного и авиасообщения между государствами. По его мнению, недалёк день, когда между Россией и Белоруссией возобновится и автомобильное движение.

Как ранее сообщал Лайф, встреча проходила без галстуков. Президент России пришёл на неё в лёгком пиджаке, а глава Белоруссии — в клетчатом бомбере.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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