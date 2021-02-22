Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Вместе с самим Гарибашвили одобрение поручил и предложенный им новый состав правительства. Так, в целом практически все министры останутся на своих должностях, кроме двух. Пост главы министерства инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили займёт Ираклий Карселадзе, а главой минобороны вместо Ираклия Гарибашвили возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.