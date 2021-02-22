Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра
Ранее он занимал должность министра обороны страны.
Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
Ираклий Гарибашвили большинством голосов парламента Грузии утверждён новым премьер-министром страны. 89 из 91 парламентария выразили доверие его кандидатуре.
Вместе с самим Гарибашвили одобрение поручил и предложенный им новый состав правительства. Так, в целом практически все министры останутся на своих должностях, кроме двух. Пост главы министерства инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили займёт Ираклий Карселадзе, а главой минобороны вместо Ираклия Гарибашвили возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Напомним, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за его разногласий с командой. Поводом для этих разногласий стал недавний арест председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.
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