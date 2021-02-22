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Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Ранее он занимал должность министра обороны страны.

22 февраля 2021, 17:58
<p>Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis</p>

Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Ираклий Гарибашвили большинством голосов парламента Грузии утверждён новым премьер-министром страны. 89 из 91 парламентария выразили доверие его кандидатуре.

Вместе с самим Гарибашвили одобрение поручил и предложенный им новый состав правительства. Так, в целом практически все министры останутся на своих должностях, кроме двух. Пост главы министерства инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили займёт Ираклий Карселадзе, а главой минобороны вместо Ираклия Гарибашвили возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

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Напомним, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за его разногласий с командой. Поводом для этих разногласий стал недавний арест председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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