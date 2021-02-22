Украина анонсировала военные учения возле границы с Крымом
Солдаты отработают уничтожение противника на земле и с воздуха.
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Украина анонсировала военные учения десантников неподалёку от границы с Крымом. В ходе них намерены отработать реакцию на опасность с воздуха и моря, сообщил командующий генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Сергей Наев.
"Прежде всего подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья", — сказал он в беседе с "Укринформ".
В ходе учений украинские военные отработают выявление и уничтожение условного противника с воздуха, переброску войск с морского побережья к конкретным районам, а также проведут тренировку по предотвращению высадки с кораблей противника на сушу.
"Постоянная тренировка инженерно-сапёрных подразделений и подвижных отрядов заграждений как морских, так и наземных на определённых рубежах минирования гарантирует своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта", — отметил Наев.
Ранее на полигоне в Курганской области прошли учения военнослужащих Центрального военного округа, в ходе которых лётчики фронтовых бомбардировщиков Су-34 отработали удары по условным вражеским объектам.
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