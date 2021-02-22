Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Катя Клэп рассказала, почему свадьбы с BadComedian не будет

Блогер сделал предложение любимой в январе.

22 февраля 2021, 17:41
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/Bs8aEg1F8uu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kateclapp</a></u></p>

Фото © Instagram / kateclapp

Блогеры Катя Клэп (Екатерина Трофимова) и BadComedian (Евгений Баженов) запланировали свадьбу в Японии, однако коронавирус помешал им пожениться. Пара всё ещё не может сыграть свадьбу мечты из-за закрытых границ.

"Пока все границы закрыты, нет смысла планировать саму церемонию, так как мы хотим это сделать в Японии", — ответила Клэп на вопрос одного из своих фолловеров в сториз.

Пандемия уже вносила коррективы в жизнь влюблённых. BadComedian собирался сделать Клэп предложение руки и сердца в Южной Корее, но и этот план был разрушен коронавирусом. Впрочем, блогерша считает, что всё к лучшему — в итоге возлюбленный сделал ей "идеальное предложение в кругу щеночков".

"Не кликбейт и не розыгрыш". Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

"Не кликбейт и не розыгрыш". Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Ранее актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу "Папины дочки", впервые после свадьбы поделилась трогательным фото со своим мужем, фигуристом и тренером Ильёй Авербухом.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1