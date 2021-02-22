Катя Клэп рассказала, почему свадьбы с BadComedian не будет

Блогер сделал предложение любимой в январе.

Блогеры Катя Клэп (Екатерина Трофимова) и BadComedian (Евгений Баженов) запланировали свадьбу в Японии, однако коронавирус помешал им пожениться. Пара всё ещё не может сыграть свадьбу мечты из-за закрытых границ.

"Пока все границы закрыты, нет смысла планировать саму церемонию, так как мы хотим это сделать в Японии", — ответила Клэп на вопрос одного из своих фолловеров в сториз.

Пандемия уже вносила коррективы в жизнь влюблённых. BadComedian собирался сделать Клэп предложение руки и сердца в Южной Корее, но и этот план был разрушен коронавирусом. Впрочем, блогерша считает, что всё к лучшему — в итоге возлюбленный сделал ей "идеальное предложение в кругу щеночков".