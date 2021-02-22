Google снимет запрет на политическую рекламу, введённый после штурма Капитолия

Спустя более чем месяц блокировки платформы и сервисы американской компании Google вновь получат доступ к размещению политической рекламы. Об этом сообщает информационный портал Axios.

Чтобы восстановить доступ ко всем рекламным инструментам, в том числе закупке рекламы, пользователям придётся самостоятельно подключить услугу на портале Google Ads.

Как сообщал Лайф, после протестов у Капитолия 6 января популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler отключили от серверов Amazon Web Services. Позже создатель проекта Джон Матце пожаловался на угрозы. 15 февраля платформа Parler возобновила работу. Однако мессенджер не вернулся и в онлайн-магазины Apple и Google.

Сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.

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