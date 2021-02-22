"Коронавирус покажется детской игрой": Вирусолог назвал условие для болезней страшнее CoViD-19
По смертности они могут быть сравнимы с испанкой.
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Пандемии серьёзнее, чем коронавирусная инфекция, могут появиться в результате комбинации между птичьими и человеческими вирусами. Вероятность этого небольшая, но никогда не равняется нулю, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн.
"И я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — подчеркнул вирусолог в беседе с Ura.ru.
По его словам, чтобы птичий и человеческий вирусы объединились в новую инфекцию, фрагменты обоих должны попасть в одну клетку части генома. Это является благоприятным условием для зарождения пандемии по типу испанки, добавил Альтштейн.
Напомним, ранее в России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом. Сразу после этого центр вирусологии "Вектор" начал разработку вакцины от инфекции. В то же время россиянам рассказали, как обезопасить себя от новой болезни.
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