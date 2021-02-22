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Категорий: 18

"Коронавирус покажется детской игрой": Вирусолог назвал условие для болезней страшнее CoViD-19

По смертности они могут быть сравнимы с испанкой.

22 февраля 2021, 17:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Пандемии серьёзнее, чем коронавирусная инфекция, могут появиться в результате комбинации между птичьими и человеческими вирусами. Вероятность этого небольшая, но никогда не равняется нулю, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"И я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — подчеркнул вирусолог в беседе с Ura.ru.

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Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу

По его словам, чтобы птичий и человеческий вирусы объединились в новую инфекцию, фрагменты обоих должны попасть в одну клетку части генома. Это является благоприятным условием для зарождения пандемии по типу испанки, добавил Альтштейн.

Напомним, ранее в России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом. Сразу после этого центр вирусологии "Вектор" начал разработку вакцины от инфекции. В то же время россиянам рассказали, как обезопасить себя от новой болезни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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