"Коронавирус покажется детской игрой": Вирусолог назвал условие для болезней страшнее CoViD-19

Пандемии серьёзнее, чем коронавирусная инфекция, могут появиться в результате комбинации между птичьими и человеческими вирусами. Вероятность этого небольшая, но никогда не равняется нулю, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"И я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — подчеркнул вирусолог в беседе с Ura.ru.

По его словам, чтобы птичий и человеческий вирусы объединились в новую инфекцию, фрагменты обоих должны попасть в одну клетку части генома. Это является благоприятным условием для зарождения пандемии по типу испанки, добавил Альтштейн.

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