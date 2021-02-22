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Мишустин постановил создать Координационный центр Правительства России

Одной из его задач будет согласование действий с регионами.

22 февраля 2021, 16:41
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр Правительства РФ. Эта структура займётся реализацией приоритетных задач кабмина и согласованием действий между федеральными органами власти и субъектами при разрешении инцидентов. Как уточняется в постановлении премьера, в понятие инцидентов входят различные штатные и нештатные ситуации.

"Образовать Координационный центр Правительства Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

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Ранее Лайф рассказывал, что Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на этот пост.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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