Мишустин постановил создать Координационный центр Правительства России
Одной из его задач будет согласование действий с регионами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр Правительства РФ. Эта структура займётся реализацией приоритетных задач кабмина и согласованием действий между федеральными органами власти и субъектами при разрешении инцидентов. Как уточняется в постановлении премьера, в понятие инцидентов входят различные штатные и нештатные ситуации.
"Образовать Координационный центр Правительства Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.
Ранее Лайф рассказывал, что Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на этот пост.
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