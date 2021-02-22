Мишустин постановил создать Координационный центр Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр Правительства РФ. Эта структура займётся реализацией приоритетных задач кабмина и согласованием действий между федеральными органами власти и субъектами при разрешении инцидентов. Как уточняется в постановлении премьера, в понятие инцидентов входят различные штатные и нештатные ситуации.