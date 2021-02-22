"Сейчас по лицу дам": Мамаша набросилась на таксиста за отказ везти ребёнка без детского кресла

В Новороссийске пассажирка с ребёнком обматерила таксиста и довела малыша до слёз своим криком. Скандал агрессивная мамаша закатила из-за отсутствия в салоне детского кресла, хотя сама не указала на его необходимость при заказе машины, пишет телеканал "360".

Пассажирка заказала тариф "эконом" вместо "детского варианта", поэтому водитель не согласился везти. Он попросил женщину покинуть салон и подождать другую машину на улице. Но пассажирка осталась и не останавливала поток словесной брани. При этом она немного побила мужчину, но обошлось без каких-либо серьёзных травм.

"Я сейчас выйду из машины и по лицу тебе дам. Рот свой закрыл — и не разговаривай. Развернись, мы ждём машину. Ты здесь никто, это не твоя машина. Документы покажи на собственность. Я вызвала такси, а не тебя, дебил. Если бы я тебя вызвала, я бы уже на лице твоём сидела. Понял?! Рот свой закрыл", — говорит на кадрах пассажирка.

Своей бранью женщина довела до слёз собственного ребёнка. Кончилось всё тем, что мужчина отвёз буйную пассажирку в отделение полиции. Там не приняли заявление от женщины, но и мужчина, в свою очередь, не стал жаловаться на неё правоохранительным органам.

Ранее в Москве водитель такси устроил стрельбу после того, как прямо в пути повздорил с пассажирами.

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