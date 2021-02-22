Горячая невеста Роналду сбросила всю одежду, прикрыв тело лишь сумочкой
27-летняя модель попыталась не показать слишком много лишнего, но это оказалось сложно.
Видео © Instagram / georginagio
Невеста игрока "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовала поклонников горячими фото и видео, где на ней из "одежды" только дамская сумочка Louis Vuitton. Модель Джорджина Родригес попала на обложку испанской версии журнала InStyle.
Фото девушка сопроводила фразой Capre diem, что в переводе означает "лови момент". За 24 часа кадр собрал более 2,5 млн лайков. Родригес же не стала останавливаться на этом и показала видео со съёмок фотосессии.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей: общую дочь и троих детей Роналду от суррогатных матерей. В 2018 году появлялась информация о помолвке, но свадьбы у влюблённых до сих пор не было.
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