На Урале найден мёртвым 15-летний подросток, увлекавшийся аниме

В Екатеринбурге нашли мёртвым ученика девятого класса. Как сообщил Лайфу источник, тело 15-летнего мальчика обнаружили 19 февраля родители.

Погибший был спокойным и общительным, занимался айкидо. Основная версия его смерти — суицид. Друзья мальчика не понимают, что могло толкнуть его на столь ужасный шаг. По их словам, днём подросток играл с ними в "Доту", а вечером стало известно о его гибели. Ребята опровергли информацию о том, что перед смертью мальчика отвергла девушка. Не верят они и в то, что трагедия может быть связана с его увлечением аниме.

Подросток был подписан на различные паблики про аниме, а на его странице есть также несколько постов на такую тему. Однако друзья утверждают, что его увлечение японскими мультиками не доходило до фанатизма. По их словам, проблем в школе у мальчика не было, но вот дома не всё было спокойно — мать пила, а отец на него давил.

В СУ СКР по Свердловской области давать официальный комментарий по гибели мальчика отказались.

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