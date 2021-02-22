Группа Daft Punk объявила о завершении музыкальной карьеры
Свой путь на мировую сцену её участники начали 28 лет назад.
Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекращает свою деятельность. Сообщение об этом распространил американский электронный журнал Pitchfork, посвящённый музыкальной критике.
На официальном сайте группы было размещено семиминутное видео, где в ходе ролика демонстрируются даты — год создания группы и текущий день. Музыкальный клип заканчивается изображением заката.
Отметим, коллектив Daft Punk создали в 1993 году французы Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Музыканты в своём творчестве использовали звучание с элементами диско, синти-попа, хауса, электро.
Напомним, ранее Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!".
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