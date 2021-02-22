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Группа Daft Punk объявила о завершении музыкальной карьеры

Свой путь на мировую сцену её участники начали 28 лет назад.

22 февраля 2021, 15:29

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекращает свою деятельность. Сообщение об этом распространил американский электронный журнал Pitchfork, посвящённый музыкальной критике.

На официальном сайте группы было размещено семиминутное видео, где в ходе ролика демонстрируются даты — год создания группы и текущий день. Музыкальный клип заканчивается изображением заката.

Отметим, коллектив Daft Punk создали в 1993 году французы Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Музыканты в своём творчестве использовали звучание с элементами диско, синти-попа, хауса, электро.

Picstory: Группа Daft Punk и её доспехи 100-го уровня

Picstory: Группа Daft Punk и её доспехи 100-го уровня

Напомним, ранее Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!".

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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