Задержанный по делу о госизмене россиянин ночь перед арестом провёл в московских барах
Кто был вместе с подозреваемым — не сообщается.
Демури Воронин. Фото © Соцсети
Ночь перед задержанием по подозрению в государственной измене россиянин Демури Воронин провёл в одном из баров в центре Москвы за танцами, распитием водки, пива и алкогольных коктейлей. В распоряжении Лайфа оказались фотографии отдыха фигуранта дела о шпионаже.
По данным источника Лайфа, Воронин покинул увеселительное заведение, лишь когда его об этом попросила охрана.
Демури Воронин в баре перед задержанием. Фото © LIFE
Утром Воронин должен был вылететь в Германию, однако к нему пришли сотрудники ФСБ.
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Как сообщал Лайф, Демури Воронина арестовали по подозрению в госизмене. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против России под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.
Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года у подъезда его дома. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт. Позднее подсудимый рассказал, как познакомился и помогал в раскрутке бизнес-идеи своему предполагаемому вербовщику.
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