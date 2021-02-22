Задержанный по делу о госизмене россиянин ночь перед арестом провёл в московских барах

Ночь перед задержанием по подозрению в государственной измене россиянин Демури Воронин провёл в одном из баров в центре Москвы за танцами, распитием водки, пива и алкогольных коктейлей. В распоряжении Лайфа оказались фотографии отдыха фигуранта дела о шпионаже.

По данным источника Лайфа, Воронин покинул увеселительное заведение, лишь когда его об этом попросила охрана.

Демури Воронин в баре перед задержанием. Фото © LIFE

Утром Воронин должен был вылететь в Германию, однако к нему пришли сотрудники ФСБ.

Как сообщал Лайф, Демури Воронина арестовали по подозрению в госизмене. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против России под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.

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