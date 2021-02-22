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Вслед за главредом Esquire "Клабхаус" забанил фем-активистку Лизу Лазерсон

Ранее они участвовали в бурном обсуждении феминизма.

22 февраля 2021, 14:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lizakikiza/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lizakikiza</a></p>

Фото © Instagram / lizakikiza

После скандальной дискуссии о феминизме в соцсети Clubhouse, результатом которой стала блокировка аккаунта главреда журнала Esquire Сергея Минаева, в бан-лист попала представительница и другой стороны конфликта — активистка Лиза Лазерсон. Об этом она сама рассказала в беседе с Tj.

"Забавно, что это сделали противники "новой этики" и "культуры отмены". Они так сильно возмущались баном мужчин, но сами меня забанили. Всё случилось после того, как я рассказала, что Сергей и другие участники дискуссии вели себя некорректно с феминистками", — сказала она.

"Пытался выставить идиотками!" Феминистка рассказала, за что Минаева заблокировали в Clubhouse

"Пытался выставить идиотками!" Феминистка рассказала, за что Минаева заблокировали в Clubhouse

В свою очередь журналист Павел Осовцов, который также оказался забанен после споров о феминизме, выступил против блокировок в целом. В своём телеграм-канале он написал, что считает необходимым для разработчиков приложения напоминать о важности уважения друг к другу и о недопустимости коллективных жалоб.

Напомним, инцидент в одной из голосовых комнат в Clubhouse произошёл несколько дней назад. Во время обсуждения темы феминизма ряды спикеров пополнили журналисты Павел Осовцов, Михаил Барышников, а также главный редактор Esquire Сергей Минаев. Мужчины начали отстаивать свою точку зрения и, по некоторым данным, делали это весьма настойчиво, в результате чего другие участники беседы пожаловались на их поведение. В результате на следующий день все трое были забанены.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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