Москвичам посоветовали проверить аккумуляторы в машинах перед сильнейшими морозами
23 февраля в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Перед грядущими сильными морозами водителям следует проверить состояние аккумуляторов своих автомобилей. Об этом столичным автолюбителям напомнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Там отметили, что ночью и утром 23 февраля ожидается от 26 до 28 градусов мороза. Это на 10 градусов ниже, чем сегодня.
"Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах", — посоветовали водителям.
Ранее Лайф рассказал, почему нужно как можно быстрее выкапывать машины из сугробов.
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