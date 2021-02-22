Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи
Российский лидер немного сбавил скорость и помахал рукой другим отдыхающим.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на горных лыжах и снегоходах после на Красной Поляне в Сочи. Далее в программе глав двух государств – совместный обед.
Лукашенко для катания на лыжах и снегоходах облачился в чёрный лыжный костюм японской фирмы Descente с гербом Белоруссии на груди и чёрный шлем. Путин был в сине-красном костюме с белой полоской и чёрном шлеме. Во время катания на снегоходе президент России сбавил скорость и помахал рукой другим отдыхающим. Далее Путин и Лукашенко вернулись в резиденцию и разошлись, чтобы переодеться для совместного обеда.
Ранее в Красной Поляне в Сочи начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. С момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го.
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