Норвежский журналист порадовался провалу российских биатлонистов на ЧМ и назвал их мошенниками

Мировому биатлону нужна сильная сборная России ради повышения конкуренции в этом виде спорта. Однако прошедший чемпионат мира показал, что уровень российских спортсменов недостаточно высок, что свидетельствует об отказе россиян от допинга. Такое скандальное умозаключение сделал норвежский журналист Эстен Сетер в своей статье на сайте издания Dagbladet.

По мнению обозревателя, жёсткий контроль за российскими спортсменами не дал им возможности принимать запрещённые препараты и использовать "мошеннические схемы". Этим якобы и объясняются последние неудачи команды из РФ.

"Самое главное, что спорт в целом стал сильнее. Поскольку настоящие мошенники проиграли", — написал Сетер.

Как сообщал Лайф, российская сборная по биатлону крайне неудачно выступила на завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира. В копилке сборной оказалась лишь одна бронзовая медаль — 20 февраля мужская команда заняла третье место в эстафете.

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