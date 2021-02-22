Норвежский журналист порадовался провалу российских биатлонистов на ЧМ и назвал их мошенниками
По мнению спортивного обозревателя, все предыдущие победы спортсменов были добыты нечестно.
Биатлонист Евгений Гараничев. Фото © ТАСС / DPA / Sven Hoppe
Мировому биатлону нужна сильная сборная России ради повышения конкуренции в этом виде спорта. Однако прошедший чемпионат мира показал, что уровень российских спортсменов недостаточно высок, что свидетельствует об отказе россиян от допинга. Такое скандальное умозаключение сделал норвежский журналист Эстен Сетер в своей статье на сайте издания Dagbladet.
По мнению обозревателя, жёсткий контроль за российскими спортсменами не дал им возможности принимать запрещённые препараты и использовать "мошеннические схемы". Этим якобы и объясняются последние неудачи команды из РФ.
"Самое главное, что спорт в целом стал сильнее. Поскольку настоящие мошенники проиграли", — написал Сетер.
Как сообщал Лайф, российская сборная по биатлону крайне неудачно выступила на завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира. В копилке сборной оказалась лишь одна бронзовая медаль — 20 февраля мужская команда заняла третье место в эстафете.
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