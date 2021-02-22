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К МКС пристыковался грузовой корабль Cygnus — видео

Он будет находиться на станции до мая этого года.

22 февраля 2021, 13:31

С Международной космической станцией (МКС) успешно состыковался американский космический грузовой корабль Cygnus. Трансляция велась на сайте NASA.

На МКС корабль доставил примерно 3,7 тонны груза. В числе прочего это продовольствие, оборудование и различные приборы, а также предметы первой необходимости. К тому же на борт были доставлены суперкомпьютер SBC-2, система обнаружения радиации, регенеративная система жизнеобеспечения и другие приборы. А ещё микроспутники, созданные учащимися из США и ОАЭ.

Процесс стыковки в рамках 15-й миссии длился 2 часа 38 минут с момента захвата корабля при помощи дистанционного манипулятора. Оператором был японский астронавт Соити Ногути.

Экипаж МКС произведёт отстыковку корабля в мае этого года. Его нагрузят мусором и отходами, после чего Cygnus направится к плотным слоям атмосферы, где сгорит вместе с грузом.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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