Миронова единогласно избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Политическую силу он будет представлять ближайшие 2,5 года.
Председателем партии "Справедливая Россия — За правду" стал Сергей Миронов. Такое решение единогласно приняли участники съезда партии по итогам тайного голосования. Свой пост Миронов будет занимать ближайшие два с половиной года.
Cопредседателями партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин — бывшие лидеры партий "За правду" и "Патриоты России", с которыми прошло слияние.
Также сегодня на съезде партии было представлено её новое полное название — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".