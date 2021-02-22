Миронова единогласно избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"

Председателем партии "Справедливая Россия — За правду" стал Сергей Миронов. Такое решение единогласно приняли участники съезда партии по итогам тайного голосования. Свой пост Миронов будет занимать ближайшие два с половиной года.

Cопредседателями партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин — бывшие лидеры партий "За правду" и "Патриоты России", с которыми прошло слияние.

Также сегодня на съезде партии было представлено её новое полное название — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

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