Миронова единогласно избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"

Политическую силу он будет представлять ближайшие 2,5 года.

Председателем партии "Справедливая Россия — За правду" стал Сергей Миронов. Такое решение единогласно приняли участники съезда партии по итогам тайного голосования. Свой пост Миронов будет занимать ближайшие два с половиной года.

Cопредседателями партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин — бывшие лидеры партий "За правду" и "Патриоты России", с которыми прошло слияние.