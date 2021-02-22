Партия "Справедливая Россия" поменяла название

Причиной стало объединение с двумя другими политическими организациями.

Политическая партия "Справедливая Россия" официально поменяла название после слияния с партиями "За правду" и "Патриоты России". Теперь она носит название "Справедливая Россия — За правду".

"Объединённая партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду", — пояснил на заседании съезда партии её лидер Сергей Миронов.