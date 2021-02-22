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Регион
Опубликовано 22 февраля 2021, 12:50

Партия "Справедливая Россия" поменяла название

Причиной стало объединение с двумя другими политическими организациями.

Политическая партия "Справедливая Россия" официально поменяла название после слияния с партиями "За правду" и "Патриоты России". Теперь она носит название "Справедливая Россия — За правду".

"Объединённая партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду", — пояснил на заседании съезда партии её лидер Сергей Миронов.

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" официально объединились
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" официально объединились

Ранее сегодня Сергей Миронов ответил на вопрос Лайфа о достойном размере заработных плат, стипендий и пенсий в России. По мнению политика, изменения в сторону увеличения зарплат россиян могут начаться с приходом в Госдуму восьмого созыва.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Роман Имполитов
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