Партия "Справедливая Россия" поменяла название
Причиной стало объединение с двумя другими политическими организациями.
Политическая партия "Справедливая Россия" официально поменяла название после слияния с партиями "За правду" и "Патриоты России". Теперь она носит название "Справедливая Россия — За правду".
"Объединённая партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду", — пояснил на заседании съезда партии её лидер Сергей Миронов.
Ранее сегодня Сергей Миронов ответил на вопрос Лайфа о достойном размере заработных плат, стипендий и пенсий в России. По мнению политика, изменения в сторону увеличения зарплат россиян могут начаться с приходом в Госдуму восьмого созыва.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко