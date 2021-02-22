Лайф выяснил, из-за чего грузовик под Воронежем протаранил кафе
Водитель уже компенсировал часть расходов на ремонт.
ДТП в Воронежской области, в результате которого грузовик въехал в закусочную, произошло по случайности. Как стало известно Лайфу, за рулём автомобиля в этот момент никого не было.
По данным нашего источника в правоохранительных органах, в день аварии кафе отмечало 20-летний юбилей. На ужин заехали несколько дальнобойщиков. Один из них рассчитался и ушёл, но в машине понял, что что-то забыл на кассе. Мужчина оставил грузовик заведённым и, вероятнее всего, не поставил на стояночный тормоз, в результате чего автомобиль покатился и протаранил стену.
Конфликт решили мирным путём. Дальнобойщик на месте перевёл хозяину заведения часть денег на ремонт, а тот, в свою очередь, с пониманием отнёсся к ситуации, поскольку водитель был трезв и сам предложил компенсировать затраты на восстановление стены.
А ранее российский блогер Михаил Литвин въехал на новом Porsche Taycan Turbo S в витрину автосалона, после чего признался, что перепутал педали.
Выбор редакции
Под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе — видео
Экс-депутат Рады вместе с другом устроили поножовщину в кафе из-за русского языка
В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме
Партия "Справедливая Россия" поменяла название
Охлобыстин призвал не навязывать обществу мнение "ретивых дамочек" из "Инстаграма"
Комментариев: 0