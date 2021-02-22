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Лайф выяснил, из-за чего грузовик под Воронежем протаранил кафе

Водитель уже компенсировал часть расходов на ремонт.

22 февраля 2021, 09:20

ДТП в Воронежской области, в результате которого грузовик въехал в закусочную, произошло по случайности. Как стало известно Лайфу, за рулём автомобиля в этот момент никого не было.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, в день аварии кафе отмечало 20-летний юбилей. На ужин заехали несколько дальнобойщиков. Один из них рассчитался и ушёл, но в машине понял, что что-то забыл на кассе. Мужчина оставил грузовик заведённым и, вероятнее всего, не поставил на стояночный тормоз, в результате чего автомобиль покатился и протаранил стену.

Под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе — видео

Под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе — видео

Конфликт решили мирным путём. Дальнобойщик на месте перевёл хозяину заведения часть денег на ремонт, а тот, в свою очередь, с пониманием отнёсся к ситуации, поскольку водитель был трезв и сам предложил компенсировать затраты на восстановление стены.

А ранее российский блогер Михаил Литвин въехал на новом Porsche Taycan Turbo S в витрину автосалона, после чего признался, что перепутал педали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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