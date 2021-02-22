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Носки больше не самый популярный подарок на 23 Февраля

Но вряд ли кто-то из-за этого будет переживать.

22 февраля 2021, 09:03

В списке подарков для мужчин ко Дню защитника Отечества сменился лидер. В этом году большинство женщин отказались от покупки самых популярных презентов — носков и автомобильных принадлежностей. Об этом свидетельствует исследование платёжного сервиса для интернет-магазинов Cloudpayments.

"Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей", — приводит выводы экспертов РИА "Новости".

Самыми покупаемыми стали спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта. На втором месте оказались часы и ювелирные украшения. Покупки таких товаров онлайн выросли на 62%. Средний чек при этом увеличился с 12 970 до 15 473 рублей.

В преддверии Дня защитника Отечества выросли также продажи цветов и сувениров — на 36%. Средний чек в этой категории составил 3360 рублей. Эксперты объяснили, что 23 Февраля поздравляют не только мужчин, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков.

Угодить защитнику: что дарить мужчинам на 23 Февраля, а от чего лучше отказаться

Угодить защитнику: что дарить мужчинам на 23 Февраля, а от чего лучше отказаться

Ранее Лайф рассказывал, что накануне Дня защитника Отечества продажи компьютерных игр в России выросли в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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