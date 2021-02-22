Армения выразила заинтересованность в расширении российской базы в Гюмри
Это поможет нарастить потенциал сил, обеспечивающих безопасность в регионе, считают там.
Фото © ТАСС / AP Photo / Emrah Gurel
Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил глава Минобороны страны Вагаршак Арутюнян.
"Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Министр отметил, что вместе с расширением возможностей базы станет возможным и наращивание потенциала сил, обеспечивающих безопасность в Кавказском регионе. Арутюнян также добавил, что этот вопрос уже обговаривался с российским Министерством обороны.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в большую политику.
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