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Армения выразила заинтересованность в расширении российской базы в Гюмри

Это поможет нарастить потенциал сил, обеспечивающих безопасность в регионе, считают там.

22 февраля 2021, 08:52

Фото © ТАСС / AP Photo / Emrah Gurel

Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил глава Минобороны страны Вагаршак Арутюнян.

"Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Министр отметил, что вместе с расширением возможностей базы станет возможным и наращивание потенциала сил, обеспечивающих безопасность в Кавказском регионе. Арутюнян также добавил, что этот вопрос уже обговаривался с российским Министерством обороны.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в большую политику.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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