Путин выразил уверенность, что объединение трёх партий поможет СР на выборах
Российский лидер назвал справедливороссов одной из авторитетных политических сил в стране.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что объединение трёх партий в одну позволит "Справедливой России" достойно проявить себя на выборах в Госдуму. Текст обращения главы государства на съезде зачитал лидер СР Сергей Миронов.
"Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с ещё большей энергией результативно трудиться на благо Отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах", — отметил Путин.
Президент заявил, что эта партия является одной из авторитетных политических сил в стране, а законодательные инициативы СР вызывают "неизменное уважение". Проекты партии направлены на защиту интересов людей, повышение качества их жизни, укрепление института семьи и воспитание молодёжи, считает он.
22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Ожидается, что позже на общем съезде будет объявлено о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".
Напомним, ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о её объединении в ближайшем времени с партиями "За правду" и "Патриоты России". По словам политика, переговоры о слиянии велись на протяжении двух последних лет. Новая политсила, которая будет носить название "Справедливая Россия — За правду", нацеливается на второе место на выборах в Госдуму.
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