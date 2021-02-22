Через сугроб — к знаниям. Норильские дети прокопали тоннель до школы — видео

Тоннель ведёт в школу. Есть обходные пути, но, как отметила автор видео, на них нужно гораздо больше времени. Дети не стали ждать местных коммунальщиков и сами прорыли себе путь к знаниям. Вот только он опасен. Уже были случаи, когда детей заваливало массой снега в таких "норах".