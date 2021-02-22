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Через сугроб — к знаниям. Норильские дети прокопали тоннель до школы — видео

Такой путь занимает гораздо меньше времени, но очень опасен.

22 февраля 2021, 08:28

Норильские дети прокопали тоннель до школы. Видео © Instagram / olga_panina18

Жительница Норильска опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором показала тоннель в огромном сугробе. По словам женщины, его вырыли дети.

Тоннель ведёт в школу. Есть обходные пути, но, как отметила автор видео, на них нужно гораздо больше времени. Дети не стали ждать местных коммунальщиков и сами прорыли себе путь к знаниям. Вот только он опасен. Уже были случаи, когда детей заваливало массой снега в таких "норах".

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Ранее Лайф показывал, как в Норильске коммунальная техника находит под сугробами машины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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