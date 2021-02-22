Через сугроб — к знаниям. Норильские дети прокопали тоннель до школы — видео
Такой путь занимает гораздо меньше времени, но очень опасен.
Норильские дети прокопали тоннель до школы. Видео © Instagram / olga_panina18
Жительница Норильска опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором показала тоннель в огромном сугробе. По словам женщины, его вырыли дети.
Тоннель ведёт в школу. Есть обходные пути, но, как отметила автор видео, на них нужно гораздо больше времени. Дети не стали ждать местных коммунальщиков и сами прорыли себе путь к знаниям. Вот только он опасен. Уже были случаи, когда детей заваливало массой снега в таких "норах".
Ранее Лайф показывал, как в Норильске коммунальная техника находит под сугробами машины.
Выбор редакции
В красноярском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении цеха в Норильске
На работу ползком по сугробам. Ураганный ветер и метель парализовали Северо-Курильск — видео
Лайф выяснил, из-за чего грузовик под Воронежем протаранил кафе
Партия "Справедливая Россия" поменяла название
Охлобыстин призвал не навязывать обществу мнение "ретивых дамочек" из "Инстаграма"
Комментариев: 0