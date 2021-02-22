Число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах

В США число жертв коронавируса превысило отметку в 498 тысяч, что превышает количество погибших американцев сразу в трёх войнах — вьетнамской, а также в Первой и Второй мировой. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным Министерства по делам ветеранов, три войны унесли жизни 392,3 тысячи граждан США. Из них в ходе Первой мировой было убито 53,4 тысячи американцев, во время Второй мировой — 291,5 тысячи, Вьетнамской — 47,4 тысячи. Жертвами ковида же в США уже стали 498 897 человек.

Ранее сообщалось, что жителям Соединённых Штатов с большой долей вероятности придётся носить медицинские маски и в 2022 году.

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