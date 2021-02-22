Facebook случайно заблокировал публикации о пользе вакцинации от коронавируса
Ограничение заработало в рамках борьбы с политической рекламой в соцсетях.
Фото © ТАСС / imago images / Lehtikuva
Рекламные сообщения по меньшей мере от 110 групп в Facebook, где пользователям предлагалось пройти вакцинацию от коронавируса, оказались заблокированы администрацией соцсети. Как сообщает издание Politico, блокировка произошла случайно из-за автоматических фильтров, призванных бороться с рекламой политического характера.
С проблемой ограничения публикации столкнулись в основном американские и европейские пользователи. Большинство их постов содержали безобидную информацию о механизмах работы вакцины, а также о местах вакцинации. В Facebook уже признали факт ошибки и заявили, что работают над восстановлением доступа к публикациям и группам.
"В то время как мы временно не публикуем рекламу по социальным вопросам, о выборах и политике, мы по-прежнему позволяем [публикацию] связанных с CoViD-19 рекламных сообщений, которые распространяют информацию об эффективности вакцины, и дали рекомендации нашим рекламодателям, как сделать так, чтобы они были доступны аудитории", — говорится в заявлении компании.
Как сообщал Лайф, ранее администрация Facebook уже объявляла о планах удалять посты о вакцинации против коронавируса, которые посчитает ложными.
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