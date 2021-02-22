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Опубликовано 22 февраля 2021, 10:31

Миронов предложил поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей — видео

По просьбе Лайфа он также уточнил, что считает достойной пенсией и стипендией.

Миронов предложил поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей. Видео © LIFE

Минимальная зарплата в России должна составлять 50 тысяч рублей. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, отвечая на вопрос Лайфа.

"Стипендия — 15 тысяч рублей, минимальная зарплата — 50–60 тысяч, пенсия — 30–35 тысяч. <...> Мы всё просчитали. Мы просчитали потребительскую корзину — 31 тысяча, и нас поддержала Российская академия наук", — сказал политик.

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" официально объединились
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" официально объединились

Говоря о том, когда это будет, Миронов обозначил ближайшие сроки, связав их с предстоящими выборами в Госдуму. По его мнению, в составе восьмого созыва нижней палаты парламента будет больше левопатриотических сил, что, как считает Миронов, поможет добиться решения многих актуальных проблем.

Ранее Лайф рассказывал об отраслях и городах с самой большой зарплатой по России.

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Александр Юнашев
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