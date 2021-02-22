Миронов предложил поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей — видео

"Стипендия — 15 тысяч рублей, минимальная зарплата — 50–60 тысяч, пенсия — 30–35 тысяч. <...> Мы всё просчитали. Мы просчитали потребительскую корзину — 31 тысяча, и нас поддержала Российская академия наук" , — сказал политик.

Говоря о том, когда это будет, Миронов обозначил ближайшие сроки, связав их с предстоящими выборами в Госдуму. По его мнению, в составе восьмого созыва нижней палаты парламента будет больше лево-патриотических сил, что, как считает Миронов, поможет добиться решения многих актуальных проблем.