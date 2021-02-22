По просьбе Лайфа он также уточнил, что считает достойной пенсией и стипендией.

Миронов предложил поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей. Видео © LIFE

Минимальная зарплата в России должна составлять 50 тысяч рублей. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, отвечая на вопрос Лайфа.

"Стипендия — 15 тысяч рублей, минимальная зарплата — 50–60 тысяч, пенсия — 30–35 тысяч. <...> Мы всё просчитали. Мы просчитали потребительскую корзину — 31 тысяча, и нас поддержала Российская академия наук", — сказал политик.