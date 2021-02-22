Житель Приморья вырвался из лап медведицы и спасся на железной вышке

Житель Приморья чудом вырвался из лап разъярённой медведицы, которая схватила его за ногу, и спрятался на железной вышке. 33-летний Илья встретил хищника 21 января днём, когда в одиночестве прогуливался у озера Песчаное в двух километрах от бухты Шепалово.

Мужчина случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце. Хищник набросился на него, а Илья попытался убежать.

"Увидев медведя, он бросился к железной вышке, отчасти она спасла ему жизнь. Схватился за металлические прутья, стал бешено взбираться, но медведь ухватил Илью за ногу. Что есть сил мужчина рванулся из лап хищника, не останавливаясь, поднимался по прутьям, пока не забрался на самый верх вышки", — рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.









Медведица не стала преследовать напуганного мужчину и убежала. Наверху раненый Илья перетянул ногу жгутом и остановил кровь, а затем вызвал подмогу. На место схватки приехали четыре сотрудника МЧС, три сотрудника Госохотнадзора, двое полицейских, а также отец и брат пострадавшего. Ему наложили давящую повязку на рваную рану и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали с вышки. А рядом в берлоге нашли детёныша гималайского медведя возрастом до одного месяца. Его пришлось изъять.

Фото © Министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморья

"Малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замёрз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге", — объяснил местным СМИ заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Илью и медвежонка два километра несли по пересечённой местности. К 18:10 группа вышла к бухте Шепалово. Раненого передали бригаде скорой. Врачи диагностировали у него укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости в нижней трети левой ноги. Сейчас мужчина в больнице. Медвежонок же в центре реабилитации диких животных "Тигр" в селе Алексеевка. Как только он подрастёт, его выпустят на волю.

А в Арктике ранее белые медведи начали есть друг друга. По словам учёных, хищники и раньше иногда нападали на себе подобных, но в последнее время ситуация достигла тревожных масштабов. Дошло до того, что самцы нападали на самок, а медведицы поедали собственных детёнышей.

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