Водная блокада Крыма, которую устроила Украина, требует рассмотрения на предмет нарушения международного права и является средневековым методом осады. Такое мнение высказал депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право", — приводит его слова РИА "Новости".

Гердт уточнил, что Германия вкладывает миллионы евро в Украину на развитие демократических процессов, а в стране тем временем устраивают водные блокады. Он отметил, что обратится к немецкому правительству на предмет оценки эффективности этих инвестиций.

Кроме того, депутата удивило, что демократическое и толерантное западное сообщество никак не комментирует складывающуюся ситуацию. Также действия Украины не укладываются в логику её слов. Гердт назвал античеловечным подход, когда страна заявляет о том, что на полуострове проживают её люди, и в то же время блокирует им доступ к питьевой воде.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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