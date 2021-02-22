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Россиянам дали советы, как пережить самый холодный день в году

По данным синоптиков, 23 февраля в центральной части России ожидается серьёзное похолодание.

22 февраля 2021, 05:42

Не столько сами холода, сколько резкое изменение погодных условий является наибольшей опасностью для организма. Поэтому в преддверии резкого похолодания на 23 февраля, которое прогнозируют синоптики, надо не забывать не только про термобелье, но и про витамины. Такое мнение высказала врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева.

"Например, сегодня минус десять, завтра — плюс десять. Уже разница в 20 градусов. И чем она выше, тем тяжелее придётся людям, особенно метеозависимым", — объяснила врач в интервью "Вечерней Москве".

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Специалист призвала россиян не забывать про маску перед выходом на улицу. Это не только средство борьбы с распространением коронавируса, но и защита лица от мороза. Главное, чтобы она была хлопчатобумажной.

"Маска должна быть из тканых материалов, хлопчатобумажная, сухая. Другая маска может очень быстро увлажняться, запотевая при перепаде температур. Из-за этого все микробы, образовавшиеся и накопившиеся, тоже будут застывать и оставаться на маске", — предупредила Алексеева.

В морозный день одеваться лучше всего в тёплую свободную одежду, чтобы была прослойка между тканью и телом для сохранения тепла. Приветствуется наличие термобелья. Обувь должна быть с натуральным мехом и на толстой подошве. И особенное внимание необходимо уделить защите от холода уязвимых частей тела — головы и шеи.

"Иначе могут быть такие спазмы и боли, а также различные неврологии. Например, может среагировать лицевой нерв. Ещё либо поясницу продует, либо подагра обострится", — пояснила врач, посоветовав принимать в период холодов витамины B, D и магний B6.

Ранее синоптики рассказали, когда в Россию придёт весна.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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