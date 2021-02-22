Более половины россиян положительно относятся к праздникам 23 Февраля и 8 Марта
Негативно их воспринимает лишь малая часть населения.
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Более половины жителей России положительно оценивают и 23 Февраля, и 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", сообщает RT.
К Дню защитника Отечества хорошо относится 52% респондентов, а негативно этот праздник воспринимает лишь 5% россиян. При этом сразу 42% признались, что нейтрально относятся к этому празднику, однако радуются выходному дню.
А вот Международный женский день поддерживает больше людей — 61% опрошенных. Нейтрально к нему относится 34% жителей страны, и только 5% воспринимают праздник 8 Марта негативно.
Всего в опросе приняли участие более четырёх тысяч человек из всех регионов страны.
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Ранее работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта, а производители цветов заявили о возможном дополнительном росте цен перед Международным женским днём.
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